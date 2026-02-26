В Польше разоблачили подземные переходы, которые идут из Беларуси: что известно о новых методах России
- Польские пограничники разоблачили подземные тоннели из Беларуси.
- Их могли использоваться для незаконной переправки мигрантов в Европу.
Россия может использовать новые методы в гибридной войне против Запада. Речь идет о вероятной нелегальной переправке мигрантов через границу Беларуси в Польшу через подземные тоннели.
Об этом пишет The Telegraph.
Что известно о подземных переходах из Беларуси в Польшу?
В материале указывают, что речь идет о схеме, в которой Минск, находящийся под сильным влиянием Кремля, якобы привлек специалистов с Ближнего Востока для проектирования таких подземных маршрутов. Польша считает это новым этапом давления на страны ЕС. Речь идет о миграционном кризисе, который Россия использует как инструмент влияния.
За 2025 год пограничная служба Польши разоблачила 4 подземных маршрута из Беларуси. По их словам, благодаря тепловизорам и электронным датчикам, они могут немедленно реагировать на любые попытки нарушения государственной границы, даже подпольные.
Тоннель между Польшей и Беларусью / Фото OpenStreetMap contributors
Самый большой тоннель нашли на востоке Польши возле села Наревка. Через него перешли около 180 мигрантов. Большинство из Афганистана и Пакистана, однако значительную часть – задержали.
Интересно! Подземный ход имел высоту около 1,5 метра и был обустроен с высоким мастерством. Вход с белорусской стороны хорошо маскировался среди лесной местности, что затрудняло его обнаружение. Тоннель простирался примерно на 50 метров в направлении Беларуси и еще на 10 метров вглубь польской территории. Конструкция имела бетонные укрепления, что свидетельствует о профессиональном подходе к его возведению и возможном планировании для регулярного использования.
Миграционный тоннель под польско-белорусской границей / Фото The Telegraph
Военные эксперты отмечают, что среди ближневосточных групп наиболее известными своим опытом в строительстве тоннелей является ХАМАС в секторе Газа, Хезболла в Ливане, отдельные фракции в Курдистане и, возможно, Исламское государство.
Что известно о мигрантах на границе Беларуси?
В марте прошлого года премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что имеет данные о причастности Беларуси и России к организации наплыва нелегальных мигрантов на польско-белорусской границе и назвал это государственной машиной контрабанды.
Он подчеркнул, что правительство будет жестко бороться с нелегальной миграцией, модернизируя границу, вводя электрический барьер и увеличивая численность пограничных подразделений. А Министерство внутренних дел и обороны будет координировать защиту восточного участка с участием 17 тысяч военнослужащих.
В Польше ранее фиксировали обострение ситуации на границе с Беларусью. Мигранты ведут себя все агрессивнее, бросают палки и камни и даже используют "болгарки". Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что усиление искусственного миграционного кризиса направлено на ослабление Польши и Европы, а нелегальное пересечение границы является нарушением закона.