В Польше разоблачили подземные переходы, которые идут из Беларуси: что известно о новых методах России

Россия может использовать новые методы в гибридной войне против Запада. Речь идет о вероятной нелегальной переправке мигрантов через границу Беларуси в Польшу через подземные тоннели.

Об этом пишет The Telegraph.

Что известно о подземных переходах из Беларуси в Польшу?

В материале указывают, что речь идет о схеме, в которой Минск, находящийся под сильным влиянием Кремля, якобы привлек специалистов с Ближнего Востока для проектирования таких подземных маршрутов. Польша считает это новым этапом давления на страны ЕС. Речь идет о миграционном кризисе, который Россия использует как инструмент влияния.

За 2025 год пограничная служба Польши разоблачила 4 подземных маршрута из Беларуси. По их словам, благодаря тепловизорам и электронным датчикам, они могут немедленно реагировать на любые попытки нарушения государственной границы, даже подпольные.

Тоннель между Польшей и Беларусью / Фото OpenStreetMap contributors

Самый большой тоннель нашли на востоке Польши возле села Наревка. Через него перешли около 180 мигрантов. Большинство из Афганистана и Пакистана, однако значительную часть – задержали.

Интересно! Подземный ход имел высоту около 1,5 метра и был обустроен с высоким мастерством. Вход с белорусской стороны хорошо маскировался среди лесной местности, что затрудняло его обнаружение. Тоннель простирался примерно на 50 метров в направлении Беларуси и еще на 10 метров вглубь польской территории. Конструкция имела бетонные укрепления, что свидетельствует о профессиональном подходе к его возведению и возможном планировании для регулярного использования.

Миграционный тоннель под польско-белорусской границей / Фото The Telegraph

Военные эксперты отмечают, что среди ближневосточных групп наиболее известными своим опытом в строительстве тоннелей является ХАМАС в секторе Газа, Хезболла в Ливане, отдельные фракции в Курдистане и, возможно, Исламское государство.

Что известно о мигрантах на границе Беларуси?