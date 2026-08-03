Как рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, о строительстве больницы ходило немало слухов. Некоторые говорили о нецелесообразности возведения медицинского учреждения вблизи границы, однако, учитывая количество пациентов, это решение необходимо.

Уникальный проект, которому нет аналогов

К сожалению, количество онкологических больных в регионе растет. К тому же в Харьковскую область переехало большое количество людей с оккупированных территорий. Поэтому этот проект считается необходимым на государственном уровне.

Стоит отметить, что впервые в истории онкологические процедуры будут проводиться буквально в бункере. Завершить строительство подземной части планируют уже в августе 2027 года, а затем будет построена наземная часть.

"Наши помещения уже давно не соответствуют современным требованиям. Например, некоторые здания построены в 1935 году. А это касается и современного оборудования, и комфортного размещения пациентов, и развития многих подразделений, которые мы хотели бы иметь в структуре онкоцентра. Например, это онкологическая нейрохирургия, отделение малоинвазивных вмешательств, иммуногистохимия, гематологические процедуры, связанные с пересадкой костного мозга", – рассказал директор Харьковского областного центра онкологии Виктор Лихман.

В Харькове строят подземный онкоцентр: смотрите видео

Строительство нового онкоцентра, несмотря на сложные времена, является актуальным и очень нужным нашим пациентам, которые не могут просто ждать. Они не могут уехать в другие регионы и искать другое место для лечения.

Начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал, что это очень сложный проект, ведь речь идет именно о подземной больнице. Проектированием подземных больниц в Украине еще никто не занимался.

Он пояснил, что, с одной стороны, это как бомбоубежище – защитное сооружение, отвечающее всем требованиям. С другой – при строительстве необходимо было учитывать подземную вентиляцию, автономность водоснабжения и электроснабжения.

Это будет уникальный, наверное, первый в мире проект, где мы будем размещать диагностику такого уровня в бомбоубежище, в 100-километровой зоне от линии боевых действий,

– добавил Олег Синегубов.

Руководитель проекта строительства подземного онкоцентра Олег Малик подчеркнул, что подземные сооружения необходимы, поскольку это единственное место, где можно укрыться, переждать тревогу, тем более что это сооружение рассчитано на большие нагрузки, на прямые попадания дронов и некоторых ракет. Оно является самым безопасным местом во время обстрелов.

Подводя итог, стоит добавить три факта о будущей больнице: она станет укрытием для 1100 человек, в ней будет около полутысячи коек, и она сможет выдержать прямые попадания. Для этого строят уникальный железобетонный щит из сотен тонн металла.