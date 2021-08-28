Для мужчины выбрали альтернативу аресту в виде 95 тысяч гривен залога. Мужчину подозревают в умышленном поджоге имущества.
Напомню Поджигатель офиса уполномоченного по правам человека пытался устроить пожар в Верховном суде
"Недоволен рассмотрением вопроса"
В прокуратуре СМИ уточнили мотив поджога: мол, мужчина недоволен тем, как госорганы рассматривают его "личный вопрос".
Преступление правоохранители квалифицировали как умышленное уничтожение или повреждение имущества. Если его признают виновным, мужчине грозит от 3 до 10 лет заключения.
При задержании мужчина требовал допустить к нему журналистов и заявил, что "у него все забрали, а то, что он делает – его единственный выход. К слову, он считал, что не нарушает закон.
Подожженные двери Верховного Суда
Поджог офиса Людмилы Денисовой: коротко
- Произошел инцидент около 16 часов 26 августа.
- Прохожие рассказали, что мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью под двери админздания на улице Институтской – это офис уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой.
- Через несколько минут мужчина пытался устроить пожар в Верховном Суде на улице Пилипа Орлика. Однако его задержали полицейские.
- В результате возгорания дверей офиса омбудсмена и Верховного суда никто не пострадал.
- Злоумышленником оказался 51-летний уроженец Киевщины.