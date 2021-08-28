Для мужчины выбрали альтернативу аресту в виде 95 тысяч гривен залога. Мужчину подозревают в умышленном поджоге имущества.

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"Недоволен рассмотрением вопроса"

В прокуратуре СМИ уточнили мотив поджога: мол, мужчина недоволен тем, как госорганы рассматривают его "личный вопрос".

Преступление правоохранители квалифицировали как умышленное уничтожение или повреждение имущества. Если его признают виновным, мужчине грозит от 3 до 10 лет заключения.

При задержании мужчина требовал допустить к нему журналистов и заявил, что "у него все забрали, а то, что он делает – его единственный выход. К слову, он считал, что не нарушает закон.



Подожженные двери Верховного Суда

Поджог офиса Людмилы Денисовой: коротко