Для чоловіка обрали альтернативу арешту у вигляді 95 тисяч гривень застави. Чоловіка підозрюють в умисному підпалі майна.

Нагадаю Палій офісу уповноваженої з прав людини намагався влаштувати пожежу у Верховному суді

"Невдоволений розглядом питання"

У прокуратурі ЗМІ уточнили мотив підпалу: мовляв, чоловік невдоволення тим, як держоргани розглядають його "особисте питання".

Злочин правоохоронці кваліфікували як умисне знищення чи пошкодження майна. Якщо його визнають винним, чоловіку загрожує від 3 до 10 років ув'язнення.

При затриманні, чоловік вимагав допустити до нього журналістів і заявив, що "у нього все забрали, а те, що він робить – його єдиний вихід". До слова, він вважав, що не порушує закону.



Підпалені двері Верховного Суду

Підпал офісу Людмили Денісової: коротко