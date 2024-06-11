Полиция Чехии усилила меры безопасности в общественных местах, торговых центрах, общественном транспорте и на железнодорожных вокзалах из-за информации о возможном совершении теракта. Власти страны отмечают, что попытка поджога является проявлением гибридной войны Москвы.

Смотрите также "Падение Олимпиады": как Россия хочет сорвать Олимпийские игры в Париже с помощью ИИ

Российский след в поджоге

В субботу, 8 июня, чешская полиция арестовала 26-летнего мужчину в связи с неудачной попыткой поджога автобусов. Правоохранители предъявили ему обвинения в терроризме. Власти Чехии подозревают, что к инциденту могла быть причастна Россия.

Есть подозрение, что нападение было организовано и профинансировано, вероятно, из России. Это часть гибридной войны, которую ведет против нас Россия, от которой мы должны защищаться и которую должны остановить,

– сказал премьер Петр Фиала на пресс-конференции.

В то же время он отметил, что Россия неоднократно пытается посеять волнения, подорвать доверие граждан Чехии к государству. Российское посольство никак не комментировало инцидент.

Известно, что подозреваемый является испаноязычным мужчиной из Южной Америки, который находился в Чехии в течение пяти дней до попытки нападения в среду вечером. Бдительность сотрудников пражского автовокзала помогла предотвратить нападение.

Российские диверсии