Поліція Чехії посилила заходи безпеки в громадських місцях, торгових центрах, громадському транспорті та на залізничних вокзалах через інформацію про можливе скоєння теракту. Влада країни зазначає, що спроба підпалу є проявом гібридної війни Москви.
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Російський слід у підпалі
У суботу, 8 червня, чеська поліція заарештувала 26-річного чоловіка у зв'язку із невдалою спробою підпалу автобусів. Правоохоронці висунули йому звинувачення в тероризмі. Влада Чехії підозрює, що до інциденту могла бути причетна Росія.
Є підозра, що напад був організований і профінансований, ймовірно, з Росії. Це частина гібридної війни, яку веде проти нас Росія, від якої ми маємо захищатися і яку маємо зупинити,
– сказав прем'єр Петр Фіала на пресконференції.
Водночас він зауважив, що Росія неодноразово намагається посіяти хвилювання, підірвати довіру громадян Чехії до держави. Російське посольство ніяк не коментувало інцидент.
Відомо, що підозрюваний є іспаномовним чоловіком з Південної Америки, який перебував у Чехії протягом п'яти днів до спроби нападу в середу ввечері. Пильність співробітників празького автовокзалу допомогла запобігти нападу.
Російські диверсії
- У понеділок, 10 червня, на польському заводі Mesko, який займається виготовленням снарядів, стався вибух. Колишній міністр національної оборони Польщі Януш Онишкевич переконаний, що за організацією диверсії стоїть Росія. Водночас прем'єр Дональд Туск не бачив "впливу зовнішніх сил".
- Видання The New York Times пише, що у Європі збільшилася кількість російських диверсій, спрямованих на підрив постачання військової допомоги Україні. Йдеться про підпали складу в Англії, лакофарбового заводу у Польщі, житлових будинків в Латвії, а також магазину Ikea у Литві. Дії Москви мають на меті створити видимість опозиції підтримці України.
- Також видання The Financial Times опублікувало схожий матеріал. У ньому йшлося про те, що європейські спецслужби вважають, що Росія готується до диверсій у країнах континенту, зокрема планує таємні вибухи та підпали. Кремль планує більш агресивні та узгоджені дії і не буде зважати на втрати. Наразі Європі вдається запобігати більшості атак.