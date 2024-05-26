За словами представників розвідки США і їхніх союзників, диверсійні операції низького рівня є частиною російської кампанії з підриву військової підтримки України.

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Російські диверсії у світі

Журналісти NYT повідомляють, що серед російських диверсій зокрема були підпали складу в Англії, лакофарбового заводу у Польщі, житлових будинків в Латвії, а також магазину Ikea у Литві.

Також в матеріалі згадується арешт російських агентів за звинуваченням у підготовці нападів на американські військові бази.

Хоча ці дії можуть виглядати випадковими, американські та європейські чиновники з безпеки кажуть, що вони є частиною узгоджених зусиль Росії, щоб уповільнити поставки зброї Києву та створити видимість зростаючої європейської опозиції щодо підтримки України,

– вважають журналісти.

За словами посадовців, цією кампанією керує військова розвідка Росії.

Результати дій російської розвідки

За даними NYT, ці диверсії росіян поки не перервали потік зброї в Україну, і багато з цілей не мають прямого відношення до війни. Але деякі представники силових структур кажуть, що Росія таким чином намагається посіяти страх і змусити європейські країни посилити безпеку по всьому ланцюгу постачання зброї. Це відповідно збільшує витрати і сповільнює темпи поставок.

Лідери країн НАТО та Європи попереджають про зростання загрози. Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас минулого тижня заявила, що Росія веде "тіньову війну" проти Європи. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про арешт 12 осіб, звинувачених у "побитті та спробі підпалу",

– йдеться у матеріалі.

Також прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Сторе заявив, що Росія становить "реальну та серйозну загрозу" після того, як його країна попередила про можливі напади на виробників енергії та збройові заводи.

На тлі зростання занепокоєння щодо саботажу посли країн НАТО наступного місяця зустрінуться з директоркою національної розвідки США Авріл Гейнс. Саме вона надасть розвідувальну інформацію про війну Росії в Україні, а також обговорить російську кампанію саботажу в Європі.

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