По словам представителей разведки США и их союзников, диверсионные операции низкого уровня являются частью российской кампании по подрыву военной поддержки Украины.
Читайте также Россия будет менять стратегию войны: чего хочет Путин от нового руководства минобороны
Российские диверсии в мире
Журналисты NYT сообщают, что среди российских диверсий в частности были поджоги склада в Англии, лакокрасочного завода в Польше, жилых домов в Латвии, а также магазина Ikea в Литве.
Также в материале упоминается арест российских агентов по обвинению в подготовке нападений на американские военные базы.
Хотя эти действия могут выглядеть случайными, американские и европейские чиновники по безопасности говорят, что они являются частью согласованных усилий России, чтобы замедлить поставки оружия Киеву и создать видимость растущей европейской оппозиции по поддержке Украины,
– считают журналисты.
По словам чиновников, этой кампанией руководит военная разведка России.
Результаты действий российской разведки
По данным NYT, эти диверсии россиян пока не прервали поток оружия в Украину, и многие из целей не имеют прямого отношения к войне. Но некоторые представители силовых структур говорят, что Россия таким образом пытается посеять страх и заставить европейские страны усилить безопасность по всей цепи поставок оружия. Это соответственно увеличивает расходы и замедляет темпы поставок.
Лидеры стран НАТО и Европы предупреждают о росте угрозы. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на прошлой неделе заявила, что Россия ведет "теневую войну" против Европы. Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил об аресте 12 человек, обвиняемых в "избиении и попытке поджога",
– говорится в материале.
Также премьер-министр Норвегии Йонас Гар Сторе заявил, что Россия представляет "реальную и серьезную угрозу" после того, как его страна предупредила о возможных нападениях на производителей энергии и оружейные заводы.
На фоне роста беспокойства относительно саботажа послы стран НАТО в следующем месяце встретятся с директором национальной разведки США Аврил Хейнс. Именно она предоставит разведывательную информацию о войне России в Украине, а также обсудит российскую кампанию саботажа в Европе.
Военная помощь Украине: последние новости
- Госпожа посол Украины при НАТО Наталья Галибаренко рассказала, что работа относительно потенциальных поставок Patriot продолжается "на всех уровнях". Однако это нелегкий вопрос. Страны имеют не так много систем, которые могут сбивать баллистические ракеты – поэтому они вынуждены считаться с собственной нацбезопасностью. Однако в вопросе есть "определенные продвижения".
- Румыния отмечает, что предоставление этой системы ПВО нашему государству – это непростой процесс. Страна готова передать Patriot при условии, что она получит что-то взамен. Румыния не хочет остаться без противовоздушной обороны.
- Владимир Зеленский в июне посетит Францию. СМИ пишут, что там он будет призывать страны НАТО сбивать российские ракеты над Украиной. Президент еще раньше обвинял Альянс в двойных стандартах, поскольку США и Великобритания помогали отражать иранскую атаку Израиля.