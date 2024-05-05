Зазначається, що Кремль не надто переймається потенційними жертвами серед цивільного населення. Перші прояви таких диверсій помітні вже у різних країнах Європи.

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Підготовка диверсій

Європейська розвідка попередила лідерів країн про підготовку Росією диверсій, оскільки країна-агресорка взяла курс на перманентний конфлікт із Заходом. Попри те, що агенти Кремля здійснювали такі атаки й раніше, в тому числі й в останні роки, зростає кількість доказів, що Москва планує більш агресивні і узгоджені дії.

Ми оцінюємо ризик контрольованих державою саботажних актів як такий, що значно збільшився. Росія зараз відчуває себе комфортно, проводячи операції на

європейській землі "з високим потенціалом шкоди",

– сказав Томас Хальденванг, голова німецької внутрішньої розвідки.

Зокрема, зовсім нещодавно двоє німецько-російських громадян були заарештовані в

Байройті. Їх підозрюють у підготовці нападу на військові та логістичні об'єкти у Німеччині за вказівкою Росії. Окрім цього, подібну активність кремлівських агентів зафіксували у Великій Британії, Швеції, Польщі, Чехії, Естонії, Франції. Частині з запланованих диверсій вдалося запобігти.

Не можна сказати, чи це є відображенням того, що росіяни кидають на це більше ресурсів; чи вони стали більш недбалими і потрапляють на гачок; чи західна контррозвідка просто стала краще виявляти і зупиняти їх,

– сказав Кейр Джайлз, старший науковий співробітник аналітичного центру Chatham House.

Неназваний високопосадовець європейського уряду сказав, що Путін зараз відчуває себе "підбадьореним" і намагатиметься просунути лінії розмежування в Європі настільки сильно, наскільки це можливо. Для цього він використовуватиме дезінформацію, саботаж або хакерські атаки.

Російські диверсії