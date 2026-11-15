Поджигал автомобили три ночи подряд: в Ивано-Франковске задержали 20-летнего агента России
В ночь на 15 ноября в Ивано-Франковске задержали 20-летнего мужчину по подозрению в поджогах нескольких автомобилей. По данным следствия, он действовал по заказу российских спецслужб и снимал пожары на видео ради денег.
Правоохранители задержали подозреваемого недалеко от очередного места преступления. Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области.
Как действовал злоумышленник
По информации полиции, волна поджогов началась в ночь на 13 ноября, когда на улице Карпатской огонь повредил Audi и Jeep Compass. На следующую ночь на Южном бульваре злоумышленник поджог Volkswagen Transporter.
Последний инцидент произошел около 03:50 во дворе на улице Набережной. Там горел Volkswagen Touareg, а пламя повредило еще два автомобиля.
После первых сообщений о поджогах подозреваемых начали искать оперативники уголовного розыска, криминальные аналитики и сотрудники СБУ.
В результате совместных оперативных мероприятий с сотрудниками СБУ правоохранители установили личность фигуранта. Его задержали той же ночью недалеко от места поджога на улице Набережной,
– заявили полицейские.
Следователи выяснили, что студент наткнулся на предложение "легкого" заработка в одной из групп в социальных сетях. За поджоги автомобилей российский куратор обещал ему денежное вознаграждение.
Для отчетности исполнитель фиксировал каждый поджог на видео и отправлял куратору через мессенджер. При осмотре телефона правоохранители обнаружили сохраненные видеозаписи поджогов.
В ходе обыска в квартире фигуранта полицейские изъяли вещественные доказательства, а также одежду и обувь, которые он использовал при совершении преступлений.
Задержание поджигателя в Ивано-Франковске / Нацполиция
Что грозит фигуранту
Правоохранители объявили мужчине о подозрении по фактам умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества путем поджога (часть 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины ему может грозить до 10 лет лишения свободы.
Отдельно правоохранители расследуют поджог автомобиля Volkswagen Transporter, принадлежащего военнослужащему ВСУ. Дело по данному факту возбуждено по статье о препятствовании законной деятельности ВСУ и других воинских формирований в особый период (часть 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины).
"Российские спецслужбы вербуют исполнителей поджогов под видом предложений "легкого заработка". Если в мессенджере или социальных сетях вам предлагают деньги за поджог автомобиля или выполнение другого противоправного задания, сохраните переписку и немедленно сообщите об этом в полицию по номеру 102", – напомнили в полиции.
Напомним, недавно контрразведка СБУ разоблачила в Киеве российского агента, наводившего удары на объекте Сил обороны. Чтобы не привлекать внимания, фигурант маскировал разведывательные вылазки под прогулки со своей сожительницей.