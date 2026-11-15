Підпалював автівки три ночі поспіль: в Івано-Франківську затримали 20-річного агента Росії

Правоохоронці затримали фігуранта неподалік чергового місця злочину. Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області.

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Як діяв зловмисник

За інформацією поліції, хвиля підпалів розпочалася в ніч проти 13 листопада, коли на вулиці Карпатській вогонь пошкодив Audi та Jeep Compass. Наступної ночі на Південному бульварі зловмисник підпалив Volkswagen Transporter.

Останній інцидент стався близько 03:50 у дворі на вулиці Набережній. Там горів Volkswagen Touareg, а полум'я пошкодило ще два автомобілі.

Після перших повідомлень про підпали підозрюваних почали шукати оперативники карного розшуку, кримінальні аналітики та співробітників СБУ.

У результаті спільних оперативних заходів зі співробітниками СБУ правоохоронці встановили особу фігуранта. Його затримали тієї ж ночі неподалік від місця підпалу на вулиці Набережній– заявили поліцейські.

Слідчі з'ясували, що студент натрапив на пропозицію "легкого" заробітку в одній із груп у соціальних мережах. За підпали автівок російський куратор обіцяв йому грошову винагороду.

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Для звітності виконавець фіксував кожен підпал на відео й відправляв куратору через месенджер. Під час огляду телефону правоохоронці виявили збережені відеозаписи підпалів.

В ході обшуку в помешканні фігуранта поліцейські вилучили речові докази, а також одяг і взуття, які той використовував під час скоєння злочинів.

Затримання палія в Івано-Франківську / Нацполіція

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Що загрожує фігуранту

Правоохоронці оголосили чоловікові про підозру за фактами умисного знищення або пошкодження чужого майна шляхом підпалу (частина 2 статті 194 Кримінального кодексу України). У разі доведення провини йому може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

Окремо правоохоронці розслідують підпал автомобіля Volkswagen Transporter, який належить військовослужбовцю ЗСУ. Провадження за цим фактом відкрили за статтею про перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період (частина 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України).

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"Російські спецслужби вербують виконавців підпалів під виглядом пропозицій "легкого заробітку". Якщо в месенджері чи соціальних мережах вам пропонують гроші за підпал автомобіля або виконання іншого протиправного завдання, збережіть листування та негайно повідомте про це поліцію за номером 102", – нагадали в поліції.

Нагадаємо, нещодавно контррозвідка СБУ викрила в Києві російського агента, який наводив удари на локації Сил оборони. Щоб не привертати уваги, фігурант маскував розвідувальні вилазки під прогулянки зі своєю співмешканкою.