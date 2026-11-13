Прикривався прогулянками з жінкою: СБУ затримала коригувальника ударів по Києву

Про це повідомили в СБУ.

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Планував навести дрони на військові об'єкти та АЗС

Фігуранта затримали під час розвідувальної вилазки. Він саме фотографував розташування одного з підрозділів Збройних Сил України та повідомляв про це своєму російському куратору. Надалі чоловік мав передати йому фото з координатами об'єкта. За даними СБУ, ворог міг планувати атакувати його безпілотником.

Крім того, агент збирався встановити геолокації кількох автозаправних станцій і поштових терміналів у Києві, щоб передати ці дані російській спецслужбі.

Як з'ясували слідчі, чоловіка завербували ще до початку повномасштабного вторгнення. Тоді він працював далекобійником і періодично їздив до Росії. Після вербування агент перебував у режимі очікування, а нещодавно російський спецслужбіст знову вийшов із ним на зв'язок.

Для конспірації чоловік брав із собою на розвідувальні вилазки співмешканку. Жінка не знала про його справжню мету, а їхні прогулянки мали виглядати звичайним спільним дозвіллям.

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Яке покарання загрожує агенту?

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. За скоєне йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Чернігівській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Раніше СБУ викрила ще одного російського агента, який збирав розвіддані для коригування ударів по українських військових. Чоловік із Черкащини передавав ворогу інформацію про місця базування захисників у центральних областях України. Після викриття він намагався уникнути відповідальності та виїхав на Закарпаття, однак правоохоронці встановили його місцеперебування і затримали.