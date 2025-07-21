Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Андраша Раца на его странице в фейсбуке.

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Почему правительство Орбана может быть причастно к поджогу церкви на Закарпатье?

Андраш Рац отметил, что правительство Орбана "удивительно рано" узнало о поджоге церкви на Закарпатье, а также сразу поверило информации из сети. Более того, только медиа, подконтрольные Виктору Орбану, имеют фото граффити с антивенгерской надписью на церкви, ведь украинская власть очень быстро закрасила шовинистские лозунги.

Рац отметил, что о поджоге церкви впервые сообщило пропагандистское издание Mandiner, но, очевидно, команда Орбана знала об этом еще раньше. Mandiner сообщил об инциденте 17 июля в 08:45, а

менее чем через час, в 09:35, об этом появился пост и на странице Виктора Орбана в фейсбуке.

Однако если сравнить два изображения в публикациях, можно увидеть, что Mandiner использовало обрезанную, более узкую версию фото с поста Орбана. На фото видно красный круг – он указывает, что изображение у Орбана шире. Оба фото эксперт добавил, чтобы было видно разницу.

Фотографии, которые опубликовало издание Mandiner и Виктор Орбан / Фото с фейсбука Андраша Раца

Если бы Mandiner действительно получило информацию первым, такого не произошло бы, потому что они имели бы оригинал, а Орбан мог бы опубликовать только обрезанную версию. Но произошло наоборот: Орбан выложил полное фото, а Mandiner – обрезанную версию. То есть сначала оригинальное фото получила команда Орбана, а уже потом – Mandiner, который его обрезал,

– предполагает Рац.

Венгерский эксперт отмечает, что теоретически возможно, что как СМИ, так и Орбан получили фото от третьего источника, но учитывая чувствительность темы и полную контролируемость Mandiner, эту версию можно смело отбросить – медиа не решилось бы на такую громкую историю без одобрения Орбана.

Есть ли еще фото антивенгерской надписи на церкви?

Андраш Рац отмечает, что пока это единственное фото оскорбительной надписи на церкви, потому что местные власти очень быстро его закрасили.

"Пожар заметили пограничники вблизи, они же ее почти сразу потушили (поэтому повреждения были минимальны) и вызвали полицию и СБУ. Итак, уже за очень короткое время после возгорания место происшествия контролировали украинские правоохранители. Пожарные, которые прибыли с тремя машинами, только завершили тушение и обследовали место", – написал венгр.

Поэтому, кажется, что место происшествия было так быстро закрыто или граффити так быстро закрашено, что зафиксировать его мог только тот, кто был там в первые минуты.

И это подводит к очень неприятному вопросу: если надпись была закрашена уже через несколько часов после поджога, то как фото попало к Виктору Орбану?

Паладь-Комаровцы – крошечное село, размером в два квадратных километра, с менее чем 800 жителями. Кто же мог быть тем лицом, которое случайно находилось возле церкви в ночь на среду, сфотографировала надпись еще до прибытия пограничников и еще и передала это правительству Орбана?

– рассказывает Рац.

Поэтому самое логичное объяснение – фото сделал сам поджигатель, или кто-то из местных, возможно, сам священник – но это не объясняет, как снимки так быстро оказались в Будапеште и в руках команды Орбана.

Что еще может свидетельствовать о причастности правительства Орбана к этому?

Эксперт отмечает, что правительство Орбана сразу поверило в правдивость фото, ведь премьер уже на следующее утро заявил о поджоге как свершившийся факт. То же самое сделал и полностью контролируемое издание Mandiner.

Это означает, что они были уверены, что произошло именно то, что изображено на фото.

"В случае такого масштаба, это возможно только если поджог не был для них неожиданностью. Или они знали, что это произойдет, или, в худшем случае, сами это организовали. То есть, когда получили фото, просто подтвердили, что исполнитель выполнил задание. Миссия завершена – публикуем новость и пост в фейсбуке. И именно так и произошло", – отметил Рац.

После этого вся венгерская правительственная машина возложила ответственность на украинцев – классическая операция под чужим флагом.

Могла ли быть причастна к инциденту на Закарпатье Россия?

Андраш Рац отмечает, что теоретически возможно также, что поджог был совместной российско-венгерской операцией, в которой выполнение взяли на себя россияне, а венгерское правительство просто "использовало" ситуацию.

Но скорость, с которой новость подали венгерские медиа, подтверждает, что она не была для них неожиданностью. То есть, если россияне действительно были привлечены – это было скоординированное действие,

– поделился эксперт.

Он также отметил, что если действительно этот инцидент – по крайней мере частично дело рук венгерского правительства, это означает, что власть Орбана готова ставить под угрозу венгров за рубежом – в этом случае закарпатскую общину – ради собственных внутриполитических целей.

"Провоцировать межэтническую ненависть в многонациональном Закарпатье только для того, чтобы продолжать антиукраинскую риторику во внутривенгерском дискурсе – это историческое преступление. Иначе это не назовешь", – сказал Рац.