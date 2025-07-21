Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Андраша Раца на його сторінці у фейсбуці.

До теми На Закарпатті затримали підозрюваного у підпалі церкви й створенні ворожого напису щодо угорців

Чому уряд Орбана може бути причетним до підпалу церкви на Закарпатті?

Андраш Рац зазначив, що уряд Орбана "дивовижно рано" дізнався про підпал церкви на Закарпатті, а також одразу повірив інформації з мережі. Ба більше, лише медіа, підконтрольні Віктору Орбану, мають фото графіті з антиугорським написом на церкві, адже українська влада дуже швидко зафарбувала шовіністські гасла.

Рац зазначив, що про підпал церкви вперше повідомило пропагандистське видання Mandiner, але, вочевидь, команда Орбана знала про це ще раніше. Mandiner повідомив про інцидент 17 липня о 08:45, а

менш ніж за годину, о 09:35, про це з'явився пост і на сторінці Віктора Орбана у фейсбуці.

Проте якщо порівняти два зображення в публікаціях, можна побачити, що Mandiner використало обрізану, вужчу версію фото з поста Орбана. На фото видно червоне коло – воно вказує, що зображення в Орбана ширше. Обидва фото експерт додав, щоб було видно різницю.

Світлини, які опублікувало видання Mandiner та Віктор Орбан / Фото з фейсбуку Андраша Раца

Якби Mandiner справді отримало інформацію першим, такого не сталося б, бо вони мали б оригінал, а Орбан міг би опублікувати лише обрізану версію. Але сталося навпаки: Орбан виклав повне фото, а Mandiner – обрізану версію. Тобто спершу оригінальне фото отримала команда Орбана, а вже потім – Mandiner, який його обрізав,

– припускає Рац.

Угорський експерт наголошує, що теоретично можливо, що як ЗМІ, так і Орбан отримали фото від третього джерела, але враховуючи чутливість теми й повну контрольованість Mandiner, цю версію можна сміливо відкинути – медіа не наважилось би на таку гучну історію без схвалення Орбана.

Чи є ще фото антиугорського напису на церкві?

Андраш Рац наголошує, що наразі це єдине фото образливого напису на церкві, бо місцева влада дуже швидко його зафарбувала.

"Пожежу помітили прикордонники поблизу, вони ж її майже одразу загасили (тому пошкодження були мінімальні) і викликали поліцію та СБУ. Отже, вже за дуже короткий час після займання місце події контролювали українські правоохоронці. Пожежники, які прибули з трьома машинами, лише завершили гасіння та обстежили місце", – написав угорець.

Тож, видається, що місце події було так швидко закрите або графіті так швидко зафарбоване, що зафіксувати його міг лише той, хто був там у перші хвилини.

І це підводить до дуже неприємного запитання: якщо напис був зафарбований уже через кілька годин після підпалу, то як фото потрапило до Віктора Орбана?

Паладь-Комарівці – крихітне село, розміром у два квадратні кілометри, із менш ніж 800 жителями. Хто ж міг бути тією особою, яка випадково перебувала біля церкви в ніч на середу, сфотографувала напис ще до прибуття прикордонників і ще й передала це уряду Орбана?

– розповідає Рац.

Тому найлогічніше пояснення – фото зробив сам палій, або ж хтось із місцевих, можливо, сам священник – але це не пояснює, як знімки так швидко опинилися у Будапешті та в руках команди Орбана.

Що ще може свідчити про причетність уряду Орбана до цього?

Експерт наголошує, що уряд Орбана одразу повірив у правдивість фото, адже прем'єр вже наступного ранку заявив про підпал як доконаний факт. Те саме зробив і повністю контрольоване видання Mandiner.

Це означає, що вони були впевнені, що сталося саме те, що зображено на фото.

"У випадку такого масштабу, це можливо тільки якщо підпал не був для них несподіванкою. Або вони знали, що це станеться, або, у найгіршому випадку, самі це організували. Тобто, коли отримали фото, просто підтвердили, що виконавець виконав завдання. Місію завершено – публікуємо новину та пост у фейсбуці. І саме так і сталося", – зазначив Рац.

Після цього вся угорська урядова машина поклала відповідальність на українців – класична операція під чужим прапором.

Чи могла бути причетна до інциденту на Закарпатті Росія?

Андраш Рац наголошує, що теоретично можливо також, що підпал був спільною російсько-угорською операцією, в якій виконання взяли на себе росіяни, а угорський уряд просто "використав" ситуацію.

Але швидкість, із якою новину подали угорські медіа, підтверджує, що вона не була для них несподіванкою. Тобто, якщо росіяни справді були залучені – це була скоординована дія,

– поділився експерт.

Він також зауважив, що якщо справді цей інцидент – принаймні частково справа рук угорського уряду, це означає, що влада Орбана готова ставити під загрозу угорців за кордоном – у цьому випадку закарпатську громаду – заради власних внутрішньополітичних цілей.

"Провокувати міжетнічну ненависть у багатонаціональному Закарпатті лише для того, щоб продовжувати антиукраїнську риторику у внутрішньоугорському дискурсі – це історичний злочин. Інакше це не назвеш", – сказав Рац.