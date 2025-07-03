В Эстонии осудили российских агентов за поджог ресторана "Слава Украине"

Двое граждан Молдовы предстали перед судом в Эстонии из-за поджога ресторана "Слава Украине" в Таллине. Следствие установило, что мужчины работали на российскую военную разведку и получили деньги за свою деятельность. Приговор уже вступил в силу, хотя один из поджигателей может выйти на свободу в ближайшее время.

Эстонские правоохранители сообщили, что преступники действовали по заданию ГРУ, и выбрали ресторан целью из-за его проукраинской позиции и символического названия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ERR.

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Поджог из-за проукраинской позиции

Ресторан "Слава Украине" стал мишенью российских спецслужб из-за его названия и открытой поддержки Украины. 33-летний Иван Кихаял получил задание от ГРУ сначала поджечь магазин COOP в Вируском уезде. За это ему заплатили около 2 тысяч долларов.

Следующим заданием стал поджог ресторана в столице Эстонии. Чтобы реализовать план поджога ресторана, младший Кихаял привлек своего полного тезку, старшего 38-летнего Ивана Кихаяла.

Как происходил поджог в Таллине

В ночь на 31 января старший злоумышленник разбил окно ресторана, облил его бензином и поджег. Младший снимал преступление, чтобы в дальнейшем передать видео российским кураторам.

Вскоре ролик с поджогом появился на ютубе. После совершения поджога оба мужчины сбежали за границу. Через 12 дней их задержали правоохранители в Италии. После экстрадиции в Эстонию им было предъявлено обвинение в поджоге и сотрудничестве с иностранной разведкой.

Эстонский суд приговорил младшего Кихаяла к 6,5 годам лишения свободы. Старший получил лишь полгода заключения, поэтому он сможет выйти на свободу уже в августе 2025 года. Суд признал мотивы поджога непосредственно связанными с заказом российской разведки.

Напомним, завербованные через телеграмм-каналы российские агенты взорвали легковой автомобиль с прокурором в Днепре 6 июня. Правоохранитель получил легкие телесные повреждения, а злоумышленникам грозит до 12 лет заключения.