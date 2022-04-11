Поджог сухостоя: в Черкасской области спасли из огня зайчонка
11 апреля 2022 , 07:06Читати новину українською
Источник:ГСЧС
В селе Иваньки Черкасской области неизвестные подожгли сухостой. В огне нашли зайчонка, который очень обгорел.
К счастью, спасти животное удалось, зайчонку оказали помощь. Один из спасателей приютил его.
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У зайчонка обожжены бок, голова и лапы. Животное накормили и теперь оно оправляется от пережитого ужаса.
Люди, Вы до сих пор не поняли, почему нельзя выжигать сухую растительность? Смотрите что вы делаете!
– подчеркивают в ГСЧС.
Пострадавший зайчонок / Фото ГСЧС
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