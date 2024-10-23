Им грозит до 20 лет лишения свободы, сообщают российские телеграмм-каналы, передает 24 Канал.

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Что утверждает следствие

Трех подростков обвиняют в попытке поджога бомбардировщиков на военном аэродроме в Усольском районе Иркутской области.

На нём базировалось два самолета ТУ-22М.

Двум юношам было по 17 лет, а третьему – 15. Их задержали ещё 18 сентября. Сейчас они находятся в следственном изоляторе по обвинению в подготовке теракта. Им грозит до 20 лет заключения.

Также известно, что брат одного из подозреваемых воюет в Украине с весны этого года.

Напомним, в январе 16-летнего подростка из Дагестана обвинили в поджоге истребителя-бомбардировщика Су-34 на военном аэродроме "Шагол". Тогда самолет сгорел на день рождения главы украинской разведки Кирилла Буданова. ГУР взяло на себя ответственность за то событие.