Обещали "легкие деньги": полиция Киева задержала 16-летнего поджигателя Укрпочты

На днях в Киеве подожгли отделение Укрпочты. Поджигателем оказался 16-летний парень.

О его задержании сообщила полиция Киева. По данным следствия, юноша получил указания от российских спецслужб.

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Юноше грозит до 10 лет тюрьмы

Парень является уроженцем Житомирской области и студентом столичного техникума.

Он с помощью зажигательной смеси поджег двери двух отделений в Соломенском районе Киева, а также разбил стекло в отделении в Дарницком районе и поджег его изнутри.

Все случаи произошли во время комендантского часа, ответственность за нарушение которого законодательством до сих пор не предусмотрена,

– добавили в Нацполиции.

Все свои действия поджигатель снимал на видео как доказательство. Ему обещали "легкие деньги", которых парень так и не получил.

Юношу задержали полицейские совместно с сотрудниками СБУ. Ему сообщено о подозрении по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества, совершенного путем поджога.

"Сейчас решается вопрос о взятии его под стражу. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до десяти лет", – говорят полицейские.

В Киеве задержали поджигателя Укрпочты / Фото нацполиции