Про його затримання повідомила поліція Києва. За даними слідства, юнак отримав вказівки від російських спецслужб.

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Юнаку загрожує до 10 років тюрми

Хлопець є уродженцем Житомирської області та студентом столичного технікуму.

Він за допомогою запалювальної суміші підпалив двері двох відділень у Солом'янському районі Києва, а також розбив скло у відділенні у Дарницькому районі та підпалив його зсередини.

Усі випадки стались під час комендантської години, відповідальність за порушення якої законодавством досі не передбачена,

– додали у Нацполіції.

Усі свої дії палій фільмував на відео як доказ. Йому обіцяли "легкі гроші", яких хлопець так і не отримав.

Юнака затримали поліцейські спільно зі співробітниками СБУ. Йому повідомлено про підозру за фактом умисного знищення або пошкодження майна, вчиненого шляхом підпалу.

"Наразі вирішується питання щодо взяття його під варту. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до десяти років", – кажуть поліцейські.

У Києві затримали палія Укрпошти / Фото нацполіції