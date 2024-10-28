Про інцидент повідомляє низка телеграм-каналів, передає 24 Канал. В мережі також публікують кадри, на яких можна побачити дим, що піднімається від багатоповерхівки.

Читайте також Заблоковані пасажири електрички: які наслідки масштабної пожежі в Одесі

У київській багатоповерхівці спалахнув вогонь

Багатоповерхівка, у якій спалахнув вогонь, розташована на бульварі Лесі Українки у Печерському районі міста. Житловий комплекс "Jack House" – це 39-поверховий хмарочос у Києві, третій за висотою будинок в Києві та Україні.

Наразі невідомо, що саме стало причиною займання. За словами користувачів у соцмережах, пожежа почалася в одній з квартир.

У Києві горить багатоповерхівка елітного ЖК: дивіться відео