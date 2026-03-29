Поджог оборонного завода в Чехии: полиция задержала еще одного подозреваемого

Полиция задержала четвертого подозреваемого по делу о поджоге завода компании LPP Holding, на котором производили оружие. Криминалисты из NCTEKK отметили, что задержанный уже находится под стражей.

Задержанным оказался гражданин Чехии, а других возможных причастных до сих пор разыскивают. Об этом сообщила полиция Чехии.

Что известно о еще одном задержанном?

Правоохранители 28 марта сообщили о задержании четвертого подозреваемого в поджоге завода. Предприятие производило тепловизоры, которые впоследствии отправляли для ВСУ.



Криминалисты с NCTEKK задержали, а впоследствии суд отправил под стражу четвертое лицо, которая является еще одним подозреваемым в участии в террористическом нападении на завод в Падрубице. Речь идет о лице с чешским гражданством,

– отметили в полиции.

Ранее правоохранители заявляли, что одного подозреваемого задержали в Словакии. Полиция продолжает поиски причастных к поджогу.

Напомним, что, что 20 марта в городе Пардубице произошел пожар на оборонном заводе, что, вероятно, является результатом теракта или саботажа. Ответственность за поджог взяла на себя группа The Earthquake Faction, которая заявила, что это протест против участия завода в израильских военных действиях.

