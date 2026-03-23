Об этом сообщает Reuters.

Кого подозревают в поджоге завода?

В чешском городе Пардубице 20 марта горел завод оборонной компании LPP. Там изготавливают, в частности, дроны для украинской армии. Издание передает, что компания и полиция рассматривают потенциальную причастность России к пожару.

В целом чешские правоохранители придерживаются версии умышленного нападения на производство. Однако комментировать предположение о России – отказались.

Версия о нападении появилась после того, как в медиа в Чехии попало электронное письмо с заявлением антиизраильской группы. Нападающие утверждали, что протестуют против изготовления оружия для Израиля.

Хотя антиизраильская группировка взяла на себя ответственность за нападение, мы вместе с полицией также изучаем другие возможные мотивы, включая потенциальную связь с Россией,

– говорится в сообщении холдинга.

В то же время в LPP отметили, что не сотрудничают с компанией Elbit Systems и, соответственно, не изготавливают вооружение для Израиля. В 2023 году такие планы у производителей были, однако их не реализовали.

Чешское издание Mlada Fronta Dnes со ссылкой на источники предполагало, что нападавшие замаскировали событие под антиизраильскую акцию, а на самом деле имели целью атаковать производство БпЛА для Украины.

Агентство напомнило, что Россия ранее неоднократно отрицала обвинения в причастности к гибридным атакам в ЕС. Россияне называют такие заявления безосновательными.

Что известно о пожаре: детали