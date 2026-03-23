Про це повідомляє Reuters.

Кого підозрюють у підпалі заводу?

У чеському місті Пардубіце 20 березня горів завод оборонної компанії LPP. Там виготовляють, зокрема, дрони для української армії. Видання передає, що компанія і поліція розглядають потенційну причетність Росії до пожежі.

Загалом чеські правоохоронці дотримуються версії навмисного нападу на виробництво. Проте коментувати припущення про Росію – відмовились.

Версія про напад з'явилась після того, як до медіа в Чехії потрапив електронний лист із заявою антиізраїльської групи. Нападники стверджували, що протестують проти виготовлення зброї для Ізраїлю.

Хоча антиізраїльське угруповання взяло на себе відповідальність за напад, ми разом з поліцією також вивчаємо інші можливі мотиви, включаючи потенційний зв'язок з Росією,

– йдеться в повідомленні холдингу.

Водночас в LPP наголосили, що не співпрацюють з компанією Elbit Systems та, відповідно, не виготовляють озброєння для Ізраїлю. У 2023 році такі плани у виробників були, однак їх не реалізували.

Чеське видання Mlada Fronta Dnes з посилання на джерела припускало, що нападники замаскували подію під антиізраїльську акцію, а насправді мали на меті атакувати виробництво БпЛА для України.

Агентство нагадало, що Росія раніше неодноразово заперечувала звинувачення у причетності до гібридних атак у ЄС. Росіяни називають такі заяви безпідставними.

