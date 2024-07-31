На Харьковщине подростки от 12 лет совершили уже около 40 поджогов автомобилей ВСУ, – ОВА

В Харькове и области зафиксировано около 40 случаев поджогов авто военных. За ними стоят украинские подростки, завербованные россиянами.

Об этом рассказал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он отметил, что полиция уже установила личности всех поджигателей.

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Поджоги авто ВСУ на Харьковщине

Это преимущественно молодежь в возрасте от 12 до 18 лет. Они через телеграм-каналы получают сообщения от спецслужб России, которые предлагают за вознаграждение осуществить поджог того или иного объекта. За это обещают от 20 до 40 тысяч гривен,

– рассказал Синегубов.

Глава области обратился к родителям с просьбой уделять больше внимания детям во время их пребывания в соцсетях, чтобы они не становились заложниками подобных преступлений и враждебной пропаганды.

К слову, недавно глава ЦПД СНБО Андрей Коваленко рассказал, что за поджогами автомобилей военных стоит российское ГРУ. Враг не может одолеть Украину на фронте, поэтому пытается создать напряжение в тылу. Для этого он использует удары по энергетике, информационную войну, масштабирование тем раскола, диверсии.