Поджоги авто украинских военных – работа российского ГРУ: в СНБО назвали логику врага

В последнее время активизировались случаи поджогов автомобилей воинов Вооруженных Сил Украины. В СНБО убеждены, что за этим стоит российская разведка.

Именно ГРУ вербует для выполнения этих задач украинских граждан в тылу. Россия хочет добиться раскола в обществе.

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Поджоги авто военных

Главная логика действий России сейчас – они не могут победить на фронте, поэтому пытаются создать напряжение в тылу. Удары по энергетике, информационная война, масштабирование тем раскола, диверсии – это все работа их спецслужбистов,

– пишет руководитель ЦПИ Андрей Коваленко.

Похожие задачи российские агенты выполняют и в ЕС. Они работают над увеличением количества диверсионных атак и пытаются представить украинцев террористами для жителей ЕС. Их цель – уменьшить готовность Запада помогать Украине.

К слову, 29 июля СБУ сообщила о разоблачении шестерых мужчин, которые работали на ФСБ и жгли военные автомобили в Одессе. Злоумышленники, которые работали как курьеры, устанавливали места парковки военных авто и уничтожали их. За две недели им удалось сжечь 15 внедорожников.