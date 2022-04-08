Поедет домой в цинке: ВСУ ликвидировали командира танкового полка Александра Беспалова

Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов. В частности, они были ликвидированы командиром 59-го гвардейского танкового полка Александром Беспаловым.

Российские захватчики несут сокрушительные потери. Бойцы ВСУ уже уничтожили около 19 тысяч оккупантов.

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ВСУ ликвидировали еще одного командира

Украинские бойцы продолжают ликвидировать командование оккупантов.

Эксклюзив. Встречайте. "Командир 59-й гвардейского танкового Люблинского дважды Краснознамённого, орденов Суворова и Кутузова полка – полковник александр беспалов". Земля тебе бетоном, тварь! Верьте в Вооруженные Силы Украины! Слава Украине!

– отметили защитники.

В документах оккупанта говорится, что ему было 42 года. У него было звание майора.



Украинские бойцы ликвидировали командира танкового полка / Фото СтратКом ВСУ



Беспалов был майором / Фото СтратКом ВСУ



Оккупант вернется домой в цинке / Фото СтратКом ВСУ

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