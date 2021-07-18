Поехали покорять Памир и исчезли: на Буковине разыскивали 2 киевлян

Двое жителей Киева пропали без вести 17 июля. Об их исчезновении в полицию сообщила жена одного из них.

Исчезли мужчины в Черновицкой области. Это произошло во время подъема в направлении горы Памир.

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Двое братьев исчезли во время путешествия по горам

17 июля в полицию обратилась женщина за помощью. По словам заявительницы, еще 13 июля ее 42-летний муж Дмитрий Кочмар и его 38-летний брат Павел уехали из дома.

Они направлялись к горе Памир, расположенной в Выжницком районе Черновицкой области. Последний раз мужчины выходили на связь 16 июля.

Правоохранители выяснили, что братья могли пойти на гору Дуконя Верховинского района Ивано-Франковской области.

Спасатели и полиция сразу начали поиски пропавших, для чего обращались и за помощью к вероятным свидетелям.

по последней информации полиции, пропавших путешественников нашли. Однако подробностей об этом или об их состоянии пока не сообщали.

Напомним, в начале года, в январе, спасатели двое суток искали туриста у горы Поп Иван. Нашли его только через полкилометра от украинской границы на территории Румынии.

А вот в июле заблудившихся туристов в Альпах спасти удалось не всех. Трое путешественников потерялись на высоте 3000 метров, двое из них погибли.

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