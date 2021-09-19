Поезд Черновцы – Киев меняет маршрут из-за обвала грунта

Поезд № 118, который следует из Черновцов в Киев, 19 сентября вынужден изменить маршрут из-за обвала грунта. Ремонтные работы уже стартовали, однако они продлятся еще не менее 10 часов.

Как сообщил национальный перевозчик, чтобы сократить время в пути, остановок на некоторых станциях не будут делать.

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Известно, что пассажирский поезд Черновцы – Киев запустили в 19:46 через станции "Залещики" и "Тернополь". В то же время поезд не будет останавливаться на станциях:

"Новоселка",

"Ларга",

"Каменец-Подольский",

"Дунаевцы",

"Гречаны".

Что делать пассажирам

Пассажиров, которые планировали покинуть поезд на этих станциях, просят не волноваться.

Пассажиров с этих станций (а их у нас 154) просим не волноваться, за вами уже выехали 3 вагона, которые доставят вас в Хмельницкий, куда с задержкой ориентировочно на час прибудет объездным маршрутом поезд № 118,

– отметили в Укрзализныце.

Добавим, что обвал грунта произошел в районе карстовых пещер на перегоне Новоселица – Мамалыга. На место уже прибыли ремонтные бригады.



Обвал грунта на перегоне Новоселица – Мамалыга / Фото Укрзализныци