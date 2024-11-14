Укрзализныця временно меняет маршрут поезда на одном из направлений: в чем причина

Укрзализныця временно меняет маршрут поезда №139/140 Киев – Каменец-Подольский Это произошло из-за ремонтных работ, которые продолжаются на этом сообщении.

Кроме того, компания назначила дополнительные поезда в Трускавец и Львов на определенные даты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

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Какими будут изменения в маршруте поезда Киев – Каменец-Подольский

В компании отметили, что поезд №139/140 Киев – Каменец-Подольский на период ремонтных работ с 26 ноября по 8 декабря будет следовать по маршруту Киев – Хмельницкий.

В сутки 25 ноября поезд №139/140 будет следовать до станции Гречаны – отправляться из Киева в 23:32 и прибывать на станцию Гречаны в 05:47,

– отметили в Укрзализныце.

Там также подчеркнули, что поезд №139/140 будет отправляться из Киева в период 26 ноября – 7 декабря в 23:32 и прибывать в Хмельницкий в 6:04.

А из Хмельницкого поезд будет отправляться с 27 ноября по 8 декабря в 22:45 и прибывать в Киев в 5:20.

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В Укрзализныце также отметили, что назначают дополнительный поезд №159/160 Киев – Трускавец.

"Поезд будет отправляться из Киева 30 ноября и 7 декабря в 10:18 и прибывать в Трускавец в 19:35. В обратном направлении, из Трускавца, поезд будет отправляться в те же даты в 8:52 и прибывать в столицу в 18:10", – написали в компании.

Также там нашли возможность добавить и рейс поезда №191/192 Киев – Львов.

Поезд будет отправляться из Киева 1 и 8 декабря в 08:18 и прибывать во Львов в 14:59. В обратном направлении, из Львова, поезд будет отправляться в те же даты в 14:14 и прибывать в столицу в 21:33.