Историческое событие: после 18 лет перерыва со Львова в Варшаву отправился первый поезд

15 октября со Львова отправился первый рейс в Варшаву. Так, поезд Львов-Варшава возобновил свое курсирование.

Так, поезд Львов-Варшава соединяет 10 украинских городов и 2 польских. Прохождение пограничного и таможенного контроля предусмотрено на станции "Рава-Руська". Там пассажиры будут проводить пересадку на польский поезд.

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Первый рейс на Варшаву отправился из Львова

В Укрзализныце рассказали, что маршрут организован через хабовую станцию Рава-Руська. В Раво-Руську пассажиров из Львова, Ивано-Франковска, Стрыя, Коломыи, Калуша, Брюховичей и Жовквы везет по пути современный дизель-поезд украинского производства с доступом к Wi-Fi через Starlink.

На станции Рава-Руська пассажиры осуществляют пересадку на поезд польского перевозчика SKPL европейского пути и могут доехать до Люблина или Варшавы.

Поезд Львов-Варшава: смотрите видео

За рейс в одном направлении оба поезда могут перевезти около 200 пассажиров. Есть места 1-го и 2-го класса.

Время в пути от Львова в Варшаву составляет около 9 часов. Стоимость – от 1 188 гривен.

Билеты на все рейсы доступны для приобретения в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-боте и кассах вокзалов.

Есть крутой бонус! Планировали комфортно соединить Львов с Варшавой (через Раву-Русскую), а получилось еще и Ивано-Франковск, Калуш, Долину Моршин, Стрый и Жовкву. Все эти города теперь имеют удобное ежедневное соединение с Люблином и Варшавой. Приятно также, что благодаря этому проекту "ожил" железнодорожный пункт пропуска в Равы-Руськой, не работавший более 20 лет. Здесь сделали ремонт, разместили пункты таможенного и пограничного контроля, открыли кассу международных продаж,

– прокомментировал глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Сейчас ожидается реализация второго этапа проекта "Евроколия Варшава – Львов". Он предусматривает разработку и изготовление проектно-сметной документации на восстановление железнодорожного сообщения по европейской колее на участке Рава-Руська – Брюховичи.

Со Львова в Варшаву отправился первый поезд / фото Максима Козицкого, Укрзализныця

Напомним, что Укрзализныця расширяет количество мест на маршруте "Харьков – Перемышль" в Польшу. В железнодорожной компании настроены, что обновленное расписание поездов значительно улучшит сообщение между Харьковом и Польшей.