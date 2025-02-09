Погибла на месте: на Сумщине поезд переехал пожилую женщину

В Сумской области пожилая женщина оказалась под колесами поезда. Она умерла на месте из-за полученных травм.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию региона.

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Поезд насмерть переехал пожилую женщину

В полиции сообщили, что под колесами поезда оказалась пожилая женщина. Там указали, что полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Отметим, что работники правоохранительных органов установили, что дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, около 18 часов, на участке в районе станции Терещенская в селе Воронеж.

В результате наезда поезда 76-летняя женщина погибла на месте происшествия,

– говорится в сообщении.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по статье 276 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта". Указывается, что следствие продолжается.