Военный поезд пошел под откос: под Токмаком ГУР и партизаны провели успешную операцию

В результате действий партизан и ГУР под оккупированным Токмаком с рельсов сошел военный поезд оккупантов. Он был загружен различным вооружением.

Партизаны повредили около 70 метров железнодорожного пути, парализовав движение на участке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО Украины, "АТЕШ" і Андрющенко Time.

Что известно об операции партизан ГУР?

Перед рассветом 26 октября на железнодорожном участке между временно оккупированными населенными пунктами Черниговка и Стульнево Бердянского района Запорожской области партизаны взорвали часть железнодорожного пути.

Вследствие этого вражеский поезд, набитый военным снаряжением, пошел под откос.

Повреждено около 70 метров пути – движение на участке парализовано. Лежать вдоль и поперек путей остался военный поезд оккупантов. Это локомотив, три железнодорожные платформы и по меньшей мере 9 грузовых вагонов.

В то же время движение "АТЕШ" сообщило об уничтожении релейного щитка, обеспечивавшего управление движением на этом направлении.

Под Токмаком пошел под откос поезд оккупантов

