Взрывное устройство, скорее всего, было заложено под рельсами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение российского губернатора Вячеслава Гладкова в телеграмме и росСМИ.
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В Белгородской области России взорвали поезд
В Новооскольском округе, что в Белгородской области, поезд наехал на взрывное устройство. Повреждена была контактная сеть железнодорожного пути.
Чрезвычайное происшествие в Новооскольском округе. По предварительной информации, железнодорожный поезд наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. В результате произошел взрыв,
– заявил Гладков.
Он добавил, что в результате этого никто не пострадал. Впрочем, движение поездов временно остановлено.
На месте работают российские экстренные службы.
Российские СМИ уточняют, что взрыв произошел около 19:00. Из-за взрыва упала опора ЛЭП, повредив контактную сеть железнодорожных путей.