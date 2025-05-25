Взрывное устройство, скорее всего, было заложено под рельсами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение российского губернатора Вячеслава Гладкова в телеграмме и росСМИ.

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В Белгородской области России взорвали поезд

В Новооскольском округе, что в Белгородской области, поезд наехал на взрывное устройство. Повреждена была контактная сеть железнодорожного пути.

Чрезвычайное происшествие в Новооскольском округе. По предварительной информации, железнодорожный поезд наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. В результате произошел взрыв,

– заявил Гладков.

Он добавил, что в результате этого никто не пострадал. Впрочем, движение поездов временно остановлено.

На месте работают российские экстренные службы.

Российские СМИ уточняют, что взрыв произошел около 19:00. Из-за взрыва упала опора ЛЭП, повредив контактную сеть железнодорожных путей.