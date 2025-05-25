Вибуховий пристрій, скоріш за все, був закладений під рейками. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис російського губернатора В'ячеслава Гладкова у телеграмі та росЗМІ.

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У Бєлгородській області Росії підірвали потяг

У Новооскольському окрузі, що у Бєлгородській області, потяг наїхав на вибуховий пристрій. Ушкоджено було контактну мережу залізничної колії.

Надзвичайна подія в Новооскольському окрузі. За попередньою інформацією, залізничний потяг наїхав на вибуховий пристрій, закладений під рейками. У результаті стався вибух,

– заявив Гладков.

Він додав, що внаслідок цього ніхто не постраждав. Втім, рух поїздів тимчасово зупинено.

На місці працюють російські екстрені служби.

Російські ЗМІ уточнюють, що вибух стався близько 19:00. Через вибух впала опора ЛЕП, пошкодивши контактну мережу залізничних шляхів.