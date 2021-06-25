Поезд УЗ отправился раньше графика: без пассажиров, но с их вещами – что случилось

На Укрзализныце случился курьезный инцидент. Поезд Киев – Ивано-Франковск отправился с львовского вокзала раньше запланированного. Вещи пассажиров остались в вагонах.

Этот поезд в течение своего маршрута останавливается только на одной промежуточной станции – Львов. Там он стоит в течение 20 минут.

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"Пишут, что поезд № 750 должен был ждать венский вагон во Львове из-за опоздания, но уехал раньше, не дождавшись анонсированного времени прибытия", – написал в фейсбуке Артем Вовкобой.

Вещи пассажиров остались в поезде. Пассажирам говорят, что "может оплатят проезд, но если получится",

– уточнил он.

И добавил, что ранее сталкивался с ситуацией, когда из-за опоздания поезда устанавливали новое время прибытия и отправления, меняли его на табло, но фактически он ехал раньше.

Что говорят в Укрзализныце

В комментарии к этому сообщению объяснить случившееся попытался Александр Перцовский, исполняющий обязанности члена правления Укрзализныци. По его словам, поезд "придержали", чтобы дождаться 16 пассажиров с рейса из Вены. "Возможности наверстать время в пути, чтобы все прибыли потом в столицу плюс-минус вовремя, есть", – заверил чиновник.

Он подчеркнул, что пассажирам объявили ориентировочное время задержки и подчеркнули, что нужно следить за сообщениями о новом времени. Наконец, время задержки удалось сократить, об этом сразу объявили.

Все сели и поехали, "потерялись" 2 пассажира-студента. Такое бывает, но ждать каждого, к сожалению, поезд также не может,

– добавил Перцовский.

Он заверил, что Укрзализныця поддерживает связь с "потерянными" пассажирами, а с их вещами все в порядке – вскоре их передадут владельцам. Чиновник пообещал, что УЗ поработает над объявлениями, чтобы избежать таких ситуаций в будущем. Также компания проверит информацию о не совсем корректной коммуникации проводников.