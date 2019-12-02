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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Поезд протаранил фургон с пьяными украинцами в Польше: детали

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      Полиция Польши устанавливает обстоятельства ДТП с участием украинских граждан / PAP

      В воскресенье на юге Польши поезд столкнулся с грузовиком, в котором находились двое украинцев. Они были в нетрезвом состоянии.

      ДТП произошло в воскресенье после 16:00 на маршруте между железнодорожными станциями Гербы Новое и Панки в селе Кулее. В фургон, в  котором ехали двое мужчин, въехал поезд Интерсити, следовавший из Перемышля в Щецин. Об этом сообщает "Польское радио".

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      Автомобиль уже съезжал с переезда, когда произошла авария. На место прибыли спасатели, медицинские службы, полиция и представители железнодорожной компании.

      Раненых мужчин доставили в больницу в Ченстохове. Угрозы их жизни нет. Пассажиры поезда не пострадали. Железнодорожное движение было временно прекращено.

      Пострадавшие граждане Украины оказались работниками одного из предприятий Клобуцкого уезда.

      Отметим, что в начале ноября в Польше в селе Сарнув Силезского воеводства водитель сбил на пешеходном переходе трех гражданок Украины. В результате ДТП две женщины погибли на месте.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Польши Железная дорога
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