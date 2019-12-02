Поезд протаранил фургон с пьяными украинцами в Польше: детали

В воскресенье на юге Польши поезд столкнулся с грузовиком, в котором находились двое украинцев. Они были в нетрезвом состоянии.

ДТП произошло в воскресенье после 16:00 на маршруте между железнодорожными станциями Гербы Новое и Панки в селе Кулее. В фургон, в котором ехали двое мужчин, въехал поезд Интерсити, следовавший из Перемышля в Щецин. Об этом сообщает "Польское радио".

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Автомобиль уже съезжал с переезда, когда произошла авария. На место прибыли спасатели, медицинские службы, полиция и представители железнодорожной компании.

Раненых мужчин доставили в больницу в Ченстохове. Угрозы их жизни нет. Пассажиры поезда не пострадали. Железнодорожное движение было временно прекращено.

Пострадавшие граждане Украины оказались работниками одного из предприятий Клобуцкого уезда.

Отметим, что в начале ноября в Польше в селе Сарнув Силезского воеводства водитель сбил на пешеходном переходе трех гражданок Украины. В результате ДТП две женщины погибли на месте.