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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Потяг протаранив фургон із п'яними українцями у Польщі: деталі

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      Поліція Польщі встановлює обставини ДТП за участі українських громадян / PAP

      У неділю на півдні Польщі потяг зіткнувся із вантажівкою, у якій перебували двоє українців. Вони були у нетверезому стані.

      ДТП сталася у неділю після 16:00 на маршруті між залізничними станціями Герби Нове та Панки у селі Кулєє. У фургон, яким їхали двоє чоловіків, в’їхав потяг Інтерсіті, що прямував із Перемишля до Щецина. Про це повідомляє "Польське радіо".

      Читайте також: У Польщі водій на переході збив трьох українок, дві жінки загинули

      Автомобіль уже з’їжджав з переїзду, коли сталася аварія. На місце прибули рятувальники, медичні служби, поліція та представники залізничної компанії.

      Поранених чоловіків доправили до лікарні у Ченстохові. Загрози їхньому життю немає. Пасажири потяга не постраждали. Залізничний рух було тимчасово припинено.

      Постраждалі громадяни України виявилися працівниками одного із підприємств Клобуцького повіту.

      Відзначимо, що на початку листопада у Польщі в селі Сарнув Сілезького воєводства водій збив на пішохідному переході трьох громадянок України. У результаті ДТП дві жінки загинули на місці.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Залізниця Новини Польщі Аварії та ДТП
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