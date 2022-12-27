Спрос резко вырос: Укрзализныця назначила дополнительные поезда на Новый год

В преддверии Нового года Укрзализныця назначила 7 дополнительных рейсов пассажирских поездов. 6 из них – в направлении Карпат.

Таким образом Укрзализныця заботится об украинцах. Напомним, что на сегодняшний день насчитывается 11 поездов, соединяющих Украину с Венгрией.

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Дополнительные поезда на Новый год

191/192 Киев – Львов

30.12.2022 в 07:44 из Киева и в 15:28 во Львове.

Обратно с 30 декабря в 08:06 прибывает в 15:38.

229/230 Киев – Ужгород

29.12.2022 из Киева в 20:03 через Винницу, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Славское, Мукачево с прибытием в 13:23.

Обратно с 30.12.2022 в 22:21 с возвращением в столицу в 13:40.

238/237 Одесса – Ужгород

Из Одессы 29.12.2022 в 17:00 через Жмеринку, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Славское, Мукачево с прибытием в 12:02.

Обратно с 30.12.2022 в 17:00 с возвращением в Одессу в 11:06.

216/215 Запорожье – Ивано-Франковск

Отправится из Запорожья 28 и 30.12.2022 в 13:05 через Львов в 04:58-05:50 в Ивано-Франковск в 08:13.

Обратно 29 и 31.12.2022 в 15:42 через Львов в 18:35-19:10 в Запорожье в 12:05.

255/256 Киев – Черновцы

Отправится из Киева 28, 29, 30.12.2022 через Ивано-Франковск и Коломыю в Черновцы в 05:50.

Обратно из Буковины 29, 30.12.2022 и 01.01.2023 в 17:38 с возвращением в столицу в 09:22.

211/212 Харьков – Львов

Отправится из Харькова 29.12.2022 в 13:43 с прибытием во Львов в 08:27.

Обратно - в 17:50 из Львова с прибытием в 12:13.

И еще одно "бонусное" назначение для Кривбасса, где также есть резкий рост спроса на билеты:

176/175 Киев – Кривой Рог

Отправится из Киева 30.12.2022 в 06:19 через Мироновку, станцию имени Шевченко, Александрию с прибытием в 15:07.

Обратно в тот же день в 08:09 с прибытием в столицу в 16:26.

Напомним, что из Украины будет курсировать за границу еще один поезд – он будет соединять Мукачево и Кошице. Этот рейс станет 13-м международным железнодорожным направлением для украинцев.