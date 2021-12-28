Укрзализныця отмечает, что есть задержки в движении поездов, которые отправляются из Киева. В частности, те, что едут в южном и западном направлении страны и обратно.

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Какие именно поезда задерживаются

На 47 минут задерживается поезд №12 Киев – Новоалексеевка.

Также более 2 часов придется задержаться пассажирам поезда №81 Харьков – Новоалексеевка.

Укрзализныця просит прощения за неудобства и советует пассажирам следить за новостями относительно задержек на официальных каналах связи.

Последние новости Укрзализныци

Одна из пассажирок поезда "Интерсити" № 779 Сумы – Винница жаловалась на ужасный холод в вагоне. Она опубликовала фотографии, на которых было видно, что температура в вагоне едва добегал +10 градусов.

Укрзализныця запустила экспресс в Карпаты. Он будет курсировать из Львова до станции Ясиня и обратно аналогичным маршрутом. Поезд начал курсировать с 25 декабря 2021 года и будет ездить до 16 января 2022 года.

На участке Ясиня – Рахов на Закарпатье, 25 декабря упало дерево. Оно повредило локомотив и полотно. Именно поэтому задерживался ряд поездов в Раховском направлении.

Непогода в Украине

Погода в Украине во вторник, 28 декабря, будет морозной и с большим количеством осадков. Синоптики предупреждали, что большинство областей будет засыпать снегом, в части регионов возможны дожди.

Также 28 декабря активный циклон зашел на территорию Украины. Синоптики и спасатели заявляли, что это приведет к осложнению погодных условий.

В центре прогнозировали самые сложные погодные условия – сильный снег, метели, снежные заносы; на Юге – мокрый снег и дождь; непогода должна быть также на Западе, Востоке и Юге. Исключение составляет только Закарпатье, Волынь и Ровенская область.

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Из-за погодных условий курсируют с задержкой некоторые пассажирские и пригородные поезда.

В частности, из-за намерзания льда на пантографах, контактной сети и стрелках задерживаются в пути поезда, которые отправляются из Киева и курсируют в направлении Юга и Запада Украины и обратно.

Так на 47 минут задерживается поезд №12 Киев – Новоалексеевка и более чем на 2 часа – поезд №81 Харьков – Новоалексеевка.

Проси прощения у пассажиров за вынужденную задержку и просим следить за новостями на официальных каналах связи.

Контактный центр АО "Укрзализныця": 0 800 503 111.