Поскольку Житомирская область, переходит из красной зоны карантина в желтую, Укрзализныця снимает ограничения на курсирование поездов в регионе. Поэтому во всей Украине пока сняты ограничения на передвижение по железной дороге.

Перестанут действовать ограничения уже со среды, 5 мая. Укрзализныця восстанавливает курсирование ряда поездов в Житомирскую область. Важно Житомирская область выходит из красной зоны Ограничения на курсирование поездов сняты В связи с переходом Житомирской области в желтую зону, Укрзализныця оперативно открывает высадку-посадку, а также продажу проездных документов до/со станций: Житомир,

Коростень,

Бердичев,

Чуднов-Волынский,

Печановка,

Малин,

Яблонец,

радулин,

Новоград-Волынский,

Белокоровичи,

Олевск. Теперь все поезда в стране курсируют по обычному графику и нет никаких отмененных поездов, сообщают в Укрзализныце. Восстановят курсирование таких рейсов: №13/14 Киев – Солотвино;

№29/30 Киев – Ужгород;

№43/44 Ивано-Франковск – Киев;

№45/46 Ужгород – Лисичанск;

№58/57 Ковель – Одесса,

№88/87 Ковель – Новоалексеевка;

№98/97 Ковель – Киев;

№134/133 Николаев – Рахов;

№142/141 Львов – Бахмут;

№188/187 Ковель – Николаев

№743/744 Киев – Львов. Какова ситуация с коронавирусом в Житомирской области? Житомир стал одним из первых городов, где существенно усилили карантинные ограничения.

В красной зоне город находился с 3 марта и до 4 мая.

В конце концов из красной зоны регион сразу перешел в желтую.

За последние сутки COVID-19 диагностировали у 26 человек.

За все время пандемии в области обнаружили 84 802 случая коронавируса, из них 1 613 – летальные.

Выздоровели в целом 68 770 больных.