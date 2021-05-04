Поезда во всей Украине с 5 мая будут курсировать без ограничений
Поскольку Житомирская область, переходит из красной зоны карантина в желтую, Укрзализныця снимает ограничения на курсирование поездов в регионе. Поэтому во всей Украине пока сняты ограничения на передвижение по железной дороге.
Источник:сайт Укрзализныци
Перестанут действовать ограничения уже со среды, 5 мая. Укрзализныця восстанавливает курсирование ряда поездов в Житомирскую область.
Важно Житомирская область выходит из красной зоны
Ограничения на курсирование поездов сняты
В связи с переходом Житомирской области в желтую зону, Укрзализныця оперативно открывает высадку-посадку, а также продажу проездных документов до/со станций:
- Житомир,
- Коростень,
- Бердичев,
- Чуднов-Волынский,
- Печановка,
- Малин,
- Яблонец,
- радулин,
- Новоград-Волынский,
- Белокоровичи,
- Олевск.
Теперь все поезда в стране курсируют по обычному графику и нет никаких отмененных поездов, сообщают в Укрзализныце.
Восстановят курсирование таких рейсов:
- №13/14 Киев – Солотвино;
- №29/30 Киев – Ужгород;
- №43/44 Ивано-Франковск – Киев;
- №45/46 Ужгород – Лисичанск;
- №58/57 Ковель – Одесса,
- №88/87 Ковель – Новоалексеевка;
- №98/97 Ковель – Киев;
- №134/133 Николаев – Рахов;
- №142/141 Львов – Бахмут;
- №188/187 Ковель – Николаев
- №743/744 Киев – Львов.
Какова ситуация с коронавирусом в Житомирской области?
- Житомир стал одним из первых городов, где существенно усилили карантинные ограничения.
- В красной зоне город находился с 3 марта и до 4 мая.
- В конце концов из красной зоны регион сразу перешел в желтую.
- За последние сутки COVID-19 диагностировали у 26 человек.
- За все время пандемии в области обнаружили 84 802 случая коронавируса, из них 1 613 – летальные.
- Выздоровели в целом 68 770 больных.
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