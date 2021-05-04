Оскільки Житомирська область, переходить із червоної зони карантину у жовту, Укрзалізниця знімає обмеження на курсування потягів у регіоні. Відтак в усій Україні наразі зняті обмеження на пересування залізницею.

Перестануть діяти обмеження вже з середи, 5 травня. Укрзалізниця відновлює курсування низки поїздів до Житомирської області.

Важливо Житомирська область виходить з червоної зони

Обмеження на курсування потягів зняті

У зв'язку з переходом Житомирської області у жовту зону, Укрзалізниця оперативно відкриває висадку-посадку, а також продаж проїзних документів до/від станцій:

Житомир,

Коростень,

Бердичів,

Чуднів-Волинський,

Печанівка,

Малин,

Яблунець,

Радулино,

Новоград-Волинський,

Білокоровичи,

Олевськ.

Тепер усі потяги в країні курсують за звичним графіком і немає жодних скасованих потягів, повідомляють в Укрзалізниці.

Відновлять курсування таких рейсів:

№13/14 Київ – Солотвино;

№29/30 Київ – Ужгород;

№43/44 Івано-Франківськ – Київ;

№45/46 Ужгород – Лисичанськ;

№58/57 Ковель – Одеса;

№88/87 Ковель – Новоолексіївка;

№98/97 Ковель – Київ;

№134/133 Миколаїв – Рахів;

№142/141 Львів – Бахмут;

№188/187 Ковель – Миколаїв;

№743/744 Київ – Львів.

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