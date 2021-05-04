Потяги в усій Україні з 5 травня курсуватимуть без обмежень
Оскільки Житомирська область, переходить із червоної зони карантину у жовту, Укрзалізниця знімає обмеження на курсування потягів у регіоні. Відтак в усій Україні наразі зняті обмеження на пересування залізницею.
Джерело:сайт Укрзалізниці
Перестануть діяти обмеження вже з середи, 5 травня. Укрзалізниця відновлює курсування низки поїздів до Житомирської області.
Важливо Житомирська область виходить з червоної зони
Обмеження на курсування потягів зняті
У зв'язку з переходом Житомирської області у жовту зону, Укрзалізниця оперативно відкриває висадку-посадку, а також продаж проїзних документів до/від станцій:
- Житомир,
- Коростень,
- Бердичів,
- Чуднів-Волинський,
- Печанівка,
- Малин,
- Яблунець,
- Радулино,
- Новоград-Волинський,
- Білокоровичи,
- Олевськ.
Тепер усі потяги в країні курсують за звичним графіком і немає жодних скасованих потягів, повідомляють в Укрзалізниці.
Відновлять курсування таких рейсів:
- №13/14 Київ – Солотвино;
- №29/30 Київ – Ужгород;
- №43/44 Івано-Франківськ – Київ;
- №45/46 Ужгород – Лисичанськ;
- №58/57 Ковель – Одеса;
- №88/87 Ковель – Новоолексіївка;
- №98/97 Ковель – Київ;
- №134/133 Миколаїв – Рахів;
- №142/141 Львів – Бахмут;
- №188/187 Ковель – Миколаїв;
- №743/744 Київ – Львів.
Яка ситуація з коронавірусом на Житомирщині?
- Житомир став одним з перших міст, де суттєво посилили карантинні обмеження.
- У червоній зоні місто перебувало із 3 березня і до 4 травня.
- Зрештою із червоної зони регіон одразу перейшов до жовтої.
- За останню добу COVID-19 діагностували у 26 людей.
- За весь час пандемії в області виявили 84 802 випадки коронавірусу, з них 1613 – летальні.
- Одужали загалом 68 770 хворих.
Поділитися новиною