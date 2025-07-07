Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

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Какие поезда задерживаются

Утром в понедельник, 7 июля, стало известно, что из-за обрыва контактной сети в Хмельницкой области ряд поездов курсирует с задержкой.

В пресс-службе компании сообщили о ситуации по состоянию на 07:00:

№ 144/142 Рахов, Ивано-Франковск – Сумы, Чернигов +1.44;

№ 22/104 Львов – Харьков, Краматорск +3.16;

№ 74 Перемышль – Харьков +2.51;

№ 81 Киев – Чоп +2.20;

№ 705 Киев – Перемышль +2.50;

№ 12 Львов – Одесса +2.23;

№11 Одесса – Львов +1.46;

№59/57 Киев – Ужгород, Ясиня +2.20;

№26/136 Одесса – Ясиня, Черновцы +2.12;

№25/135 Ясиня, Черновцы – Одесса +1.13;

№58/60 Ужгород, Ясиня – Киев +1.09;

№89/125/129 Полтава, Киев – Перемышль, Мукачево +19 минут.

В Укрзализныце указали, что сейчас движение на двухпутном перегоне осуществляется по одному пути, продолжаются работы по восстановлению контактной сети.

"Приносим извинения и ускоряемся, поезда уже сокращают отставание от графика", – написали в пресс-службе.