Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.

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Які потяги затримуються

Зранку в понеділок, 7 липня, стало відомо, що через обрив контактної мережі на Хмельниччині низка поїздів курсує із затримкою.

В пресслужбі компанії повідомили про ситуацію станом на 07:00:

№ 144/142 Рахів, Івано-Франківськ – Суми, Чернігів +1.44;

№ 22/104 Львів – Харків, Краматорськ +3.16;

№ 74 Перемишль – Харків +2.51;

№ 81 Київ – Чоп +2.20;

№ 705 Київ – Перемишль +2.50;

№ 12 Львів – Одеса +2.23;

№11 Одеса – Львів +1.46;

№59/57 Київ – Ужгород, Ясіня +2.20;

№26/136 Одеса – Ясіня, Чернівці +2.12;

№25/135 Ясіня, Чернівці – Одеса +1.13;

№58/60 Ужгород, Ясіня – Київ +1.09;

№89/125/129 Полтава, Київ – Перемишль, Мукачево +19 хвилин.

В Укрзалізниці вказали, що наразі рух на двоколійному перегоні здійснюється однією колією, тривають роботи з відновлення контактної мережі.

"Приносимо вибачення і пришвидшуємося, поїзди вже скорочують відставання від графіку", – написали в пресслужбі.