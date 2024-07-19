В Укрзализныце подтвердили смерть пассажирки от жары в ночном поезде

Украинские СМИ писали, что в ночном поезде "Запорожье – Ужгород" из-за чрезмерной жары умерла женщина. В Укрзализныце подтвердили этот факт.

Так, вагон, в котором ехала пассажирка, не был оборудован кондиционером. Об этом в эфире программы "Завтрак с 1+1" рассказал руководитель пассажирского направления Укрзализныци Александр Перцовский, передает 24 Канал.

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Какие детали инцидента со смертью женщины в ночном поезде

Перцовский отметил, что информация о смерти женщины подтверждают. Руководитель пассажирского направления Укрзализныци отметил, что, к сожалению, подобные случаи случаются в период большой жары.

"Мы просто не педалируем каждый такой случай, но в поездах, поскольку более 100 тысяч человек путешествует, к сожалению, особенно в летний период, случаются вот такие естественные смерти", – отметил он.

Представитель Укрзализныци отметил, что подобные трагедии "не становятся сухой статистикой". Перцовский заверил, что каждый такой случай разбирают.

По этому случаю в частности мы смотрим, можно ли было предотвратить, можно ли было быстрее среагировать, на сколько оперативно вызвали медиков и насколько оперативно они приехали. Выводов по этому случаю пока нет,

– отметил чиновник.

Руководитель пассажирского направления Укрзализныци подтвердил, что в вагоне не было системы кондиционирования, поскольку вагон продавался без соответствующего оборудования. Поэтому Перцовский обратился к пассажирам, что, поскольку половина парка поездов не оборудована кондиционерами вообще, то при покупке билетов стоит обращать внимание на маркировку вагонов.

"Сейчас мы четко маркируем те вагоны, которые имеют надежные системы кондиционирования, снежинкой, чтобы люди знали", – добавил представитель Укрзализныци.

Ранее издание "Закарпатье 24" писало, что женщина, которая умерла в купе, ехала в Стрый Львовской области к подруге. Одна из ее попутчиц рассказала, что в купе была нереальная жара, а кондиционер не работал. А температура в некоторых поездах в вагонах держится выше 30 градусов по Цельсию.