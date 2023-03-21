Об этом 24 Канала рассказал Михаил Шейтельман. По его словам, российский президент теперь официально зарегистрированным оккупантом.

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Поездка Владимира Путина в Мариуполь и Крым стала одним из важнейших его политических шагов за время полномасштабного вторжения в Украину. Даже если это его двойник, Путин дипломатично и политически признает, что он был там. Это чревато определенными последствиями.

"Теперь во всем мире знают, что Путин был на оккупированной территории. Это меняет его юридический статус. Раньше он был защищен всеми политическими конвенциями, потому что он только политический лидер, у него дипломатический статус. С момента, когда он незаконно пересек границу Украины в время военного положения – оно теряет этот статус", – отметил Шейтельман.

Раньше Украина не имела законного права ликвидировать российского диктатора, когда он, например, выступал где-то в России или был за ее пределами, потому что это нарушало бы все международные конвенции. В частности, это могло бы привести к остановке военной помощи. Однако это было до визита Путина в Украину.

Михаил Шейтельман о последствиях поездки Путина в Крым и Мариуполь: смотрите видео

Путин – официально зарегистрированный оккупант

Как только Владимир Путин пересек границу Украины, он становится участником войны. Впрочем, он не имеет статуса солдата или генерала, например, находящегося там. Путин теперь – это участник войны, нарушающий правила ведения войны, потому что он без военной формы.

Если ты въехал на чужую территорию без военной формы – это лишает защиты военнослужащего. Тебя не обязательно брать в плен – тебя можно просто убивать. В Украине есть закон, который можно убивать любого оккупанта. Теперь любой гражданин Украины может законно убивать Путина, потому что он официально зарегистрирован оккупант,

– подчеркнул политтехнолог.

Шейтельман подметил, что если бы это все же произошло, то в международных судах можно спорить о том, имели мы это право или нет. Но это не будет так однозначно, как до визита Путина на временно оккупированные территории Украины.

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