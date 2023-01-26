Была ли "липовая" командировка: Стефанчук прокомментировал скандал с Тищенко

Руслан Стефанчук подчеркнул, что не отправлял Николая Тищенко за границу. Накануне возник скандал с его якобы рабочей поездкой в Таиланд.

Спикер Верховной Рады написал в своем фейсбуке, что никакого распоряжения о командировках для Тищенко не подписывал.

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Николая Тищенко никуда за границу не отправлял. Соответственно, и распоряжение на командировку в Таиланд я, как Председатель Верховной Рады Украины, не подписывал,

– подчеркнул Стефанчук.

Таким образом, можно предположить, что рабочая поездка – липовая.

Что известно о скандале

На сайте посольства Украины в Таиланде появился анонс о встрече с народным депутатом Николаем Тищенко. Он поехал туда якобы "улучшать взаимодействие" с представителями украинской общины.

Встречу запланировали провести не в здании посольства, а в 4-звездном отеле Novotel.

Хотя 23 января СНБО решил во время военного положения выпускать госслужащих за границу исключительно в служебные командировки. По другим причинам выезд за границу теперь запрещен. Это касается народных депутатов, судей, прокуроров, председателей ОГА и т.д.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия написал, что не все понимают, чем должны заниматься народные депутаты во время войны. Впоследствии глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк приняла решение об исключении Тищенко из политсилы.