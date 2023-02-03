"Есть большие риски": когда Зеленский может поехать в Брюссель

Президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы посетить Брюссель. Однако для такой поездки есть большие риски.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции по результатам саммита Украина – ЕС, сообщает 24 Канал.

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Президент прокомментировал вероятную поездку в Брюссель

Зеленский заявил, что он действительно очень хочет поехать в Брюссель, но есть большие риски из-за реванша России.

Я не торгуюсь ни в коем случае, но большие риски, чтобы я куда-то поехал, о приоритете я сказал,

– объяснил президент.

Он добавил, что может покидать Украину ради договоренностей по оружию, а также, чтобы выразить благодарность за поддержку.

"С начала войны я езжу за оружием, скажу откровенно. Что-то публично, что-то не очень, что-то сразу, что-то позже уже общество увидит, но фундаментальные решения. И я был в США. Причина номер один эта. И вторая причина – благодарность нашего народа за ту большую поддержку Соединенных Штатов", – отметил глава государства.

По его словам, именно дальнобойное оружие может изменить ход войны. Украинцы уверены в своей победе, однако с таким оружием она будет быстрее.

"Об этом дальнобойном оружии знают в Украине, знает Россия и знает Брюссель. Я действительно благодарен трем десяткам государств или большинству из них, кто нас поддерживает с самого начала, и поэтому эти 2 пункта, которые были раньше приоритетом для меня, они и остаются: первое – это наша большая благодарность, благодарность Украины лидерам Европы, руководству Евросоюза, второе – это оружие", – заметил Зеленский.

Он подчеркнул, что очень хочется, чтобы эти два пункта имели подтверждение со стороны лидеров ЕС, и тогда встреча будет неизбежной.

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Россия хочет реванша

По словам Зеленского, Силы обороны Украины уже начали готовиться к сценарию, когда российские оккупанты начнут усиливать наступление на Востоке.

Мы считаем, военные, разведка считают, что усиливающееся давление на Востоке государства будет. Россия хочет реванша, реванша хочет именно там, где не вышло. Хочет на Востоке. Хочет забрать Восток. Наша задача – не дать это сделать. Не дать к моменту усиления нашей армии соответствующим оружием,

– заявил президент.

Он уверен, что у Украины есть шансы не допустить реванша захватчиков.

"Также они будут хотеть вернуться и иметь реваншистские шаги, вспоминая то поражение, которое было осенью, в направлении Лимана и так далее. Наша стойкость ребят там также зависит от оружия и мотивации", – добавил глава государства.

Он подытожил, что мотивацию дают не только партнеры, но и дух внутри нашего государства.