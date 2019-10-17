Поездка Зеленского в США обошлась в 7,3 миллиона гривен
Официальный визит Владимира Зеленского в США 23-26 сентября обошелся в 7,3 миллиона гривен.
Такие данные обнародовало Государственное управление делами в ответ на запрос "Украинской новостей".
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7,3 миллиона гривен потратили так:
- командировочные делегации – 73,6 тысяч долларов и 119 тысяч гривен;
- на авиаперевозки – 3 миллиона 883,4 тысячи гривен;
- оплата отеля – 56,7 тысяч долларов;
- суточные расходы делегации – 6,4 тысячи долларов.
Заметим, что в состав официальной делегации президента и первой леди вошли 22 человека. По курсу НБУ по состоянию на 23 сентября суммарно на визит украинской делегации в США потратили около 7 миллионов 340 тысяч гривен.
Официальный ответ на запрос / Фото: "Украинские новости"
В программе визита Владимира Зеленского сообщается, что президент в Нью-Йорке остановился в пятизвездочном отеле Park Hyatt. Отель расположен недалеко от Центрального парка и Таймс-сквер.
Так выглядит отель Park Hyatt, в котором жил Зеленский / Фото: businessinsider.com
Что известно о поездке Владимира Зеленского в США?
Президент Украины посетил США 23-26 сентября. Он провел немало встреч, в том числе с:
- Премьер-министром Чехии Андреем Бабишем;
- Премьер-министром Швеции Стефаном Левеном;
- Премьер-министром Италии Джузеппе Конте;
- Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым;
- Канцлером Германии Ангелой Меркель;
- Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Зеленский также выступил с мощной речью на Генассамблее ООН – главные тезисы здесь. Кроме того, президент провел встречу с Дональдом Трампом – детали по ссылке.