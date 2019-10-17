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      Поездка Зеленского в США обошлась в 7,3 миллиона гривен

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      Поездка Зеленского в США обошлась в 7,3 миллиона гривен
      Поездка Зеленского в США обошлась в 7,3 миллиона гривен / Getty Images

      Официальный визит Владимира Зеленского в США 23-26 сентября обошелся в 7,3 миллиона гривен.

      Такие данные обнародовало Государственное управление делами в ответ на запрос "Украинской новостей".

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      7,3 миллиона гривен потратили так:

      • командировочные делегации – 73,6 тысяч долларов и 119 тысяч гривен;
      • на авиаперевозки – 3 миллиона 883,4 тысячи гривен;
      • оплата отеля – 56,7 тысяч долларов;
      • суточные расходы делегации – 6,4 тысячи долларов.


      Заметим, что в состав официальной делегации президента и первой леди вошли 22 человека. По курсу НБУ по состоянию на 23 сентября суммарно на визит украинской делегации в США потратили около 7 миллионов 340 тысяч гривен.

      зеленський у сша гроші мільйони

      Официальный ответ на запрос / Фото: "Украинские новости"

      В программе визита Владимира Зеленского сообщается, что президент в Нью-Йорке остановился в пятизвездочном отеле Park Hyatt. Отель расположен недалеко от Центрального парка и Таймс-сквер.

      Так выглядит отель Park Hyatt, в котором жил Зеленский / Фото: businessinsider.com

      Что известно о поездке Владимира Зеленского в США?

      Президент Украины посетил США 23-26 сентября. Он провел немало встреч, в том числе с:

      • Премьер-министром Чехии Андреем Бабишем;
      • Премьер-министром Швеции Стефаном Левеном;
      • Премьер-министром Италии Джузеппе Конте;
      • Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым;
      • Канцлером Германии Ангелой Меркель;
      • Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

      Зеленский также выступил с мощной речью на Генассамблее ООН – главные тезисы здесь. Кроме того, президент провел встречу с Дональдом Трампом – детали по ссылке.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Деньги Дональд Трамп Новости США Зеленский в США
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