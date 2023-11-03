Об этом сообщила прокуратура Харьковской области 3 ноября. За жизнь мужчины медики боролись 2 недели. Пока имени мужчины не сообщали.

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К сожалению, сегодня утром в больнице скончался 29-летний мужчина, раненный 21 октября в результате ракетного удара оккупантов по терминалу "Новой почты",

– говорится в сообщении.

Таким образом, количество погибших увеличилось до 8 человек. Еще один пострадавший в результате атаки – 25-летний мужчина – умер в больнице утром 30 октября.

Что известно о состоянии других пострадавших

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что на сегодня, 3 ноября, в больнице находятся 7 пострадавших: 6 в хирургии и 1 в нейрохирургии. По его словам, состояние пациентов стабильное.

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