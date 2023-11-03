Про це повідомила прокуратура Харківської області 3 листопада. За життя чоловіка медики боролись 2 тижні. Наразі його імені не повідомляли.

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На жаль, сьогодні вранці у лікарні помер 29-річний чоловік, який був поранений 21 жовтня внаслідок ракетного удару окупантів по терміналу "Нової пошти",

– йдеться у повідомленні.

Таким чином, кількість загиблих збільшилася до 8 людей. Ще один постраждалий внаслідок атаки – 25-річний чоловік – помер у лікарні вранці 30 жовтня.

Що відомо про стан інших потерпілих

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що станом на сьогодні, 3 листопада, в лікарні перебувають 7 постраждалих: 6 у хірургії та 1 у нейрохірургії. За його словами, стан пацієнтів стабільний.

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